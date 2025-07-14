«Смыть и забыть». Денис Алхазов — о поражении «ПСЖ» от «Челси» в финале КЧМ

Комментатор Okko Денис Алхазов высказался по итогам финального матча клубного чемпионата мира между «Челси» и «ПСЖ». Игра прошла накануне, 13 июля, и завершилась победой «синих» со счётом 3:0.

«ПСЖ» вышел тоже недонастроен — как будто им уже пообещали победу в финале клубного чемпионата мира. Мы их сами подготовили — они подготовились. Сильнейшая команда мира на данный момент, которая пропустила только один мяч за последние девять, а то и 10 игр — от «Ботафого». Это поражение — смыть и забыть: ни на что оно не повлияло.

А вот «Челси» — максимально организованный. Одна из самых молодых команд, кстати, как и «ПСЖ» на этом турнире. Получился выстрел — и идеально. Первые 10 минут пощупали мяч, проверили «Пари Сен-Жермен»: на что они способны, в каком настроении «ПСЖ». Поняли, что «ПСЖ» не встречает прессингом так высоко, как прежде — как зарекомендовал себя «Пари Сен-Жермен» при Луисе Энрике. И потом уже спокойно откатывались.

Ну и, более того, Коул Палмер совершил нечто гениальное. То есть когда Коул Палмер забивал, когда забивал третий мяч Жоао Педро — не без помощи Палмера, а непосредственно — по сути, он в одного царил, творил, божил на половине поля «Пари Сен-Жермен». Он был просто безукоризненным. Второй гол «Челси», второй гол Коула Палмера — это что-то с чем-то», — сказал Алхазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».