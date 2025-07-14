«Беру всю ответственность на себя». Станкович — о своём дебютном сезоне в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович оценил дебютный для себя сезон в клубе. Напомним, сербский специалист возглавил красно-белых прошлым летом. Ранее он работал в «Ференцвароше», «Сампдории», «Црвене Звезде», а также был ассистентом главного тренера в «Интере» и «Удинезе».

«Я ожидал тяжёлого начала сезона, потому что у нас было мало времени на подготовку. Так и вышло: старт получился довольно турбулентным, но постепенно «Спартак» набрал физические кондиции и нашёл ритм. В конце первой части сезона мы показывали отличный футбол, но я прекрасно понимаю, что этого недостаточно. Зимой у меня были совершенно другие ощущения, чем перед началом сезона. Я лучше узнал страну и лигу, мы разобрались с составом, интегрировали новичков. Нельзя случайно выиграть шесть матчей подряд. Но, к сожалению, весной мы не смогли продолжить то, что у нас получалось в конце осени. Конечно, есть разочарование. Даже не от футбола, а от нашего ответа на давление, которое оказывалось на «Спартак». Естественно, всю ответственность беру на себя. Да, не я выхожу на поле, но всё равно. Мы могли быть лучше. Мы должны были быть лучше», — приводит слова Станковича Sports.ru.

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Для чёрно-зелёных этот титул является первым в истории. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Спартак» стал четвёртым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.