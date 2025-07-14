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«Моя любовь, моя история и достижения будут увековечены». Жерсон попрощался с «Фламенго»

«Моя любовь, моя история и достижения будут увековечены». Жерсон попрощался с «Фламенго»
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Бразильский полузащитник Жерсон, который стал футболистом «Зенита», попрощался в соцсетях со своим бывшим клубом «Фламенго».

«Я пишу это, чтобы сказать вам спасибо. Спасибо за то, что у меня появилась ещё одна возможность исполнить свою мечту и быть счастливым в клубе, который я выбрал, чтобы поддерживать и любить. В преданности, самоотверженности и целеустремлённости никогда не было недостатка. Моя любовь, моя история и мои достижения будут увековечены.

Я хотел бы поблагодарить всех моих товарищей по команде, весь тренерский штаб и сотрудников. «Фламенго» принадлежит вам и всей стране. Я мог бы рассказать о многом, что произошло, но это послание для тех, кто всегда дарил мне любовь и привязанность в этот период.

Спасибо вам, «Фламенго» и страна. Именно здесь я добился самых больших успехов в своей жизни.
Однажды «Фламенго», всегда «Фламенго», — написал Жерсон в соцсетях.

Жерсон играл за «Фламенго» с 2019 по 2021 год, а также с 2023 года. Всего в составе бразильской команды в 253 матчах полузащитник забил 19 голов и отдал 34 результативные передачи. На его счету также участие в 14 матчах в составе сборной Бразилии и один гол.

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