«Не ожидал такого счёта». Тренер «Челси» Мареска — о финале клубного чемпионата мира

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился эмоциями от финала клубного чемпионата мира, в котором его команда обыграла «ПСЖ» со счётом 3:0.

«Я испытываю огромное уважение к «ПСЖ» и их тренеру. Я готовился к победе в этом матче, но не ожидал такого счёта. Я знал, что наша команда способна противостоять такой команде, и мы должны были дать понять игрокам, что мы здесь для победы, а не просто для того, чтобы быть статистами. Это задало тон.

Мы — чемпионы мира среди клубов и должны этим гордиться; мы очень рады. Игроки заслужили эту победу. Мы гордимся тем, что смогли сыграть в этом турнире. Сначала нашей целью было выйти из группы, а затем мы постепенно двигались по турнирной сетке. Могу сказать, что это того стоило. У меня такое чувство, что этот турнир станет очень важным, возможно, даже важнее Лиги чемпионов», — приводит слова Марески RMC Sport.