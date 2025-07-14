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«Не ожидал такого счёта». Тренер «Челси» Мареска — о финале клубного чемпионата мира

«Не ожидал такого счёта». Тренер «Челси» Мареска — о финале клубного чемпионата мира
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился эмоциями от финала клубного чемпионата мира, в котором его команда обыграла «ПСЖ» со счётом 3:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

«Я испытываю огромное уважение к «ПСЖ» и их тренеру. Я готовился к победе в этом матче, но не ожидал такого счёта. Я знал, что наша команда способна противостоять такой команде, и мы должны были дать понять игрокам, что мы здесь для победы, а не просто для того, чтобы быть статистами. Это задало тон.

Мы — чемпионы мира среди клубов и должны этим гордиться; мы очень рады. Игроки заслужили эту победу. Мы гордимся тем, что смогли сыграть в этом турнире. Сначала нашей целью было выйти из группы, а затем мы постепенно двигались по турнирной сетке. Могу сказать, что это того стоило. У меня такое чувство, что этот турнир станет очень важным, возможно, даже важнее Лиги чемпионов», — приводит слова Марески RMC Sport.

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