Юрий Сёмин: Доннарумма явно сильнее Сафонова — это проблема для Матвея

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался об отсутствии игрового времени на прошедшем клубном чемпионате мира — 2025 у российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— Сафонов так и не сыграл на КЧМ. Предсезонка без игровой практики — проблема для Матвея?

— В «ПСЖ» один вратарь сильнее другого. Я должен ставить более слабого вратаря? Доннарумма явно сильнее, он и играет. С «Челси» он сыграл на уровне, я бы не предъявлял ему больших претензий. Джанлуиджи выигрывает дуэль, это проблема Сафонова. Матвей должен стремиться к этому, играть лучше итальянца. Энрике дал ему достаточно много времени в сезоне, чтобы проявить себя. Он играл неплохо, выручал, но есть основной вратарь. От этого никуда не денешься. А дальше уже Матвею принимать решение — оставаться, если оставляют, или уходить, есть не оставляют, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.