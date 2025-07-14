«Милан» может подписать защитника «Реала» на замену Тео Эрнандесу

Крайний защитник мадридского «Реала» Франсиско Гарсия интересен «Милану». Об этом сообщает издание AS. Фулбек может заменить Тео Эрнандеса, который перешёл в «Аль-Хиляль».

Итальянский клуб рассматривает кандидатуру испанского защитника, так как скоро должен состояться трансфер Альваро Каррераса в мадридскую команду из лиссабонской «Бенфики». После него Гарсия может перестать попадать в состав «Реала».

В прошедшем сезоне 25-летний крайний защитник выходил на поле в 31 матче в чемпионате Испании за мадридский клуб, в которых он отдал две голевые передачи. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 18 млн.