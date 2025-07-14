«Хочу, чтобы здесь выросли мои дети». Хайкин рассказал, что получает гражданство Норвегии

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин подтвердил, что находится в процессе получения гражданства Норвегии.

— Абсолютно ли вы уверены в получении норвежского паспорта?

— Да, да. Всё решено. Надеюсь, всё пройдёт гладко и без проблем. Но весь этот процесс может занять много месяцев. Так что остаётся только ждать и наблюдать.

– Как вы решили, что хотите стать гражданином Норвегии?

– Никогда не знаешь, где окажешься через два, три, четыре, пять или 10 лет. Не могу гарантировать, что буду жить в Норвегии. В жизни всё может измениться в одно мгновение, но я живу здесь уже давно и испытываю к этому месту особую привязанность. Моя жена тоже из Норвегии. И именно здесь я хочу, чтобы выросли мои дети, — приводит слова Хайкина VG.

Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года. За это время голкипер провёл за норвежский клуб 217 матчей. Ранее Хайкин вызывался в сборную, однако так и не сыграл ни одного матча.