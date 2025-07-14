Глава судейского комитета РФС рассказал, что в новом сезоне будет большая ротация арбитров

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза Павел Каманцев рассказал, что некоторые арбитры не оправдали доверие и не были включены в списки на новый сезон. Функционер отметил, что ротация арбитров на сезон-2024/2025 вышла достаточно серьёзной.

— Сейчас мы даём больше шансов молодым арбитрам, нацелены на то, чтобы ввести большой пул новых судей. К сожалению, есть некоторые арбитры, которые не оправдали наше доверие и не были включены в списки на новый сезон.

— Когда ждать списки арбитров на сезон?

— Бюро исполкома их утвердило, опубликуем в ближайшее время.

— Много ли новичков среди арбитров РПЛ?

— Много, ротация была серьёзной, — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Для чёрно-зелёных этот титул является первым в истории. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.