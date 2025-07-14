Экс-игрок «Реала» Франсиско Павон назвал, что должен изменить в команде Хаби Алонсо

Бывший защитник мадридского «Реала» Франсиско Павон ответил на вопрос, какие изменения должен принести в испанскую команду новый главный тренер Хаби Алонсо.

— Навязать свой стиль. Это непросто, ведь команда была много сезонов под руководством Анчелотти, и у неё сформировались привычки. Вопреки тому, что может показаться, придумать новые идеи и заставить игроков понять, принять и усвоить их — это процесс. Это должно стать его первой задачей.

— В прошлом сезоне «Мадрид» пропустил 84 гола, повторив свой худший результат. Является ли предотвращение этого результата приоритетом?

— Несомненно. Надёжность обороны была ключом к успеху 99% команд-чемпионов. С таким количеством пропущенных голов очень сложно стремиться к успеху, но стоит учитывать все травмы, которые серьёзно повредили линию обороны. В любом случае необходимо внедрить систему обороны, которая оставляет сопернику меньше вариантов, — приводит слова Павона издание AS.

Под руководством Алонсо «Реал» дошёл до полуфинала клубного чемпионата мира, в котором проиграл «ПСЖ» со счётом 0:4.