Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Реала» Франсиско Павон назвал, что должен изменить в команде Хаби Алонсо

Экс-игрок «Реала» Франсиско Павон назвал, что должен изменить в команде Хаби Алонсо
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник мадридского «Реала» Франсиско Павон ответил на вопрос, какие изменения должен принести в испанскую команду новый главный тренер Хаби Алонсо.

— Навязать свой стиль. Это непросто, ведь команда была много сезонов под руководством Анчелотти, и у неё сформировались привычки. Вопреки тому, что может показаться, придумать новые идеи и заставить игроков понять, принять и усвоить их — это процесс. Это должно стать его первой задачей.

— В прошлом сезоне «Мадрид» пропустил 84 гола, повторив свой худший результат. Является ли предотвращение этого результата приоритетом?
— Несомненно. Надёжность обороны была ключом к успеху 99% команд-чемпионов. С таким количеством пропущенных голов очень сложно стремиться к успеху, но стоит учитывать все травмы, которые серьёзно повредили линию обороны. В любом случае необходимо внедрить систему обороны, которая оставляет сопернику меньше вариантов, — приводит слова Павона издание AS.

Под руководством Алонсо «Реал» дошёл до полуфинала клубного чемпионата мира, в котором проиграл «ПСЖ» со счётом 0:4.

Материалы по теме
«ПСЖ» без шансов стёр «Реал» и вышел в финал КЧМ! Четвёртый гол — просто издевательство
Видео
«ПСЖ» без шансов стёр «Реал» и вышел в финал КЧМ! Четвёртый гол — просто издевательство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android