Защитник «Валенсии» Москера согласовал контракт с «Арсеналом»

Центральный защитник «Валенсии» и молодёжной сборной Испании Кристьян Москера договорился об условиях контракта с «Арсеналом». Лондонская команда также близка к соглашению с клубом испанца. Об этом сообщает The Athletic.

Клуб Микеля Артеты рассчитывает, что 21-летний центрдеф сможет подменять защитников Габриэла Магальяйнса и Вильяма Салиба. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 30 млн.

Кристьян Москера в минувшем сезоне сыграл в 37 матчах чемпионата Испании, в которых забил один гол, а также со сборной дошёл до 1/4 финала молодёжного чемпионата Европы. Футболист находился в системе «Валенсии» с 2016 года.