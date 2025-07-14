В «Крыльях Советов» оценили готовность команды к новому сезону

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов оценил готовность самарской команды к новому сезону Российской Премьер-Лиги. Напомним, прошлый сезон «Крылья» завершили на 10-м месте в турнирной таблице.

— Как оцените готовность команды к сезону?

— С каждым днём она всё лучше и лучше готова. К примеру, контрольный матч со «Спартаком» показывает, что форму команда набирает. Результат здесь на втором месте. Главное — это подготовка к сезону, к официальным матчам, — приводят слова Пименова «Известия».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Для чёрно-зелёных этот титул является первым в истории. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.