Видеообзор разгромной победы «Челси» над «ПСЖ» в финале КЧМ-2025

Вчера, 13 июля, состоялся финальный матч клубного чемпионата мира — 2025, в котором встречались «Челси» и «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра встречи выступил Алиреза Фагани (Иран). Победу со счётом 3:0 одержали игроки «Челси».
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На 22-й минуте полузащитник лондонского клуба Коул Палмер открыл счёт в матче с передачи Мало Гюсто. На 30-й минуте Палмер оформил дубль с передачи Ливая Колуилла. На 43-й минуте Жоао Педро забил третий гол в ворота парижан с передачи Коула Палмера и установил окончательный счёт — 3:0.
Отметим, что на 86-й минуте полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш получил красную карточку за грубость, когда схватил защитника «Челси» Марка Кукурелью за волосы, и тем самым оставил парижан доигрывать в меньшинстве.
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