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Тренер «Локомотива» Хапов стал жертвой мошенников и передал им 11,7 млн рублей — источник

Тренер «Локомотива» Хапов стал жертвой мошенников и передал им 11,7 млн рублей — источник
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Тренер вратарей московского «Локомотива» Заур Хапов стал жертвой мошенников, специалист добровольно передал злоумышленникам 11,7 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza. По данным источника, впервые аферисты связались с Хаповым 20 июня.

Заур Хапов — известный российский футболист и тренер. Он выигрывал чемпионский титул с «Аланией» в 1995-м, провёл два матча за сборную России, а в 2016-м стал тренером вратарей в «Локомотиве».

В 2022 году Хапов возглавлял основную команду железнодорожников. Прошлый сезон «Локомотив» завершил на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Чемпионом страны стал «Краснодар».

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