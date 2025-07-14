В «Спартаке» не стали комментировать ход переговоров по продлению четырёх россиян

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о переговорах по контрактам с четырьмя россиянами, играющими за красно-белых.

— Остаётся год контракта у Умярова, Литвинова, Зобнина и Пруцева. С ними будут продления по ходу сезона?

— Это внутренняя кухня спортивного блока. Я не буду комментировать ход переговоров, — сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Литвинов является воспитанником московского клуба.

Ранее появлялась информация о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе, один из вариантов которого — позволить клубам иметь в заявке 10 иностранных футболистов, из которых на поле смогут одновременно находиться только пять.