Защитник ЦСКА Круговой: готовились к «Торпедо», а играем с «Оренбургом» — как-то не очень

Футболист ЦСКА Данил Круговой назвал странным последний месяц в российском футболе. Напомним, ранее «Торпедо» исключили из Российской Премьер-Лиги из-за коррупционного скандала. Место чёрно-белых в высшем дивизионе занял «Оренбург», который прошлый сезон завершил на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. В матче 1-го тура чемпионата России сезона-2025/2026 ЦСКА сыграет с оренбуржцами.

«Последний месяц в российском футболе очень странный. Готовимся к «Торпедо», а играем с «Оренбургом» (смеётся). Как-то не очень», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в турнирной таблице РПЛ и выиграл Кубок России. В начале лета команду покинул Марко Николич, на посту главного тренера его заменил Фабио Челестини. Под руководством швейцарца армейцы выиграли Суперкубок России, победив в финальном матче «Краснодар» (1:0).