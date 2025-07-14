«Надеюсь, болельщики рады». Геркус рассказал о несостоявшемся переходе Дзюбы в «Торпедо»

Бывший президент московского «Торпедо» Илья Геркус рассказал, что приглашал форварда «Акрона» Артёма Дзюбу перейти в стан автозаводцев во время своей работы в клубе.

— Вы в своё время хотели, чтобы Дзюба перешёл в «Торпедо».

— Я предлагал ему, да. И Артём был готов перейти. Мы с Артёмом хотели, чтобы он перешёл в «Торпедо». Человек забил больше 200 мячей и стал лучшим бомбардиром. Удивительно, что он продолжает забивать? Руководство и болельщики «Торпедо» считали, что он не будет забивать. Они лучше разбираются в футболе, собственно говоря. Эти разногласия привели к тому, что Артёма не оказалось в клубе. Надеюсь, болельщики «Торпедо» рады тому выбору, который они сделали, когда массово протестовали против этого перехода, — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

Напомним, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 240 голов за профессиональную карьеру. Ранее 36-летний форвард продлил контракт с «Акроном» ещё на один сезон. В минувшем сезоне он забил за тольяттинцев 10 голов и отдал семь результативных передач.