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Гарначо отказался от перехода в «Аль-Наср». Игрок хочет остаться в АПЛ

Гарначо отказался от перехода в «Аль-Наср». Игрок хочет остаться в АПЛ
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Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо отверг предложение по контракту от саудовского «Аль-Насра». Аргентинец стремится остаться в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает журналист The Telegraph Майк Макграт в своём аккаунте соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее появлялась информация, что главный тренер «Ман Юнайтед» Рубен Аморим посоветовал вингеру из Южной Америки искать новый клуб.

В прошедшем сезоне Алехандро сыграл в 58 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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