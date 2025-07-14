«Я был в недоумении». Палмер — о поведении Трампа во время награждения «Челси»
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о том, что президент США Дональд Трамп остался с командой на подиуме после вручения трофея за победу на клубном чемпионате мира — 2025. В финале лондонцы обыграли «ПСЖ» со счётом 3:0.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
Удаления: нет / Невеш – 85'
«Я знал, что он будет на матче, но не знал, что он будет на подиуме, когда мы будем поднимать трофей. Я был немного в недоумении», — приводит слова Палмера журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, на 22-й минуте полузащитник лондонского клуба Коул Палмер открыл счёт в матче с передачи Мало Гюсто. На 30-й минуте Палмер оформил дубль с передачи Ливая Колуилла. На 43-й минуте Жоао Педро забил третий гол в ворота парижан с передачи Коула Палмера и установил окончательный счёт — 3:0.
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