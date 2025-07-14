Восстановившийся от травмы Захарян заболел и пропустил тренировку «Реала Сосьедад»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян заболел и не принимал участия в тренировочном процессе в понедельник, 14 июля. Об этом сообщает испанское онлайн-издание Mundo Deportivo. Ранее сообщалось, что Арсен получил незначительное повреждение во время первой тренировочной недели «Сосьедада».

Напомним, большую часть минувшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Россиянин принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

В 1-м туре нового сезона чемпионата Испании «Реал Сосьедад» 16 августа на выезде встретится с «Валенсией».