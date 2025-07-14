Защитник «Аталанты» Скальвини интересен «Манчестер Юнайтед» — The Sun

Центральный защитник «Аталанты» Джорджио Скальвини может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает издание The Sun. Сумма трансфера итальянского футболиста составит € 50 млн.

Ранее появлялась информация об интересе «Ньюкасла» к 21-летнему игроку обороны. Кроме того, в переходе итальянца заинтересованы ряд клубов Серии А и «Тоттенхэм». По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 35 млн.

Большую часть минувшего сезона Скальвини пропустил из-за серьёзной травмы. Всего на счету итальянца восемь игр во всех турнирах и ни одного результативного действия. Контракт защитника с его нынешней командой действует до лета 2028 года.