«Это необъяснимо». Деян Станкович — об игре «Спартака» весной

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович признался, что часто не узнавал свою команду после победы над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги прошлого сезона. Игра между красно-белыми и сине-бело-голубыми прошла 16 марта этого года. Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом.

«Мне кажется, ключевым моментом стала победа над «Зенитом» (2:1). Мы коснулись верхней точки – и ребята почувствовали, что мы реально боремся за золото. После этого «Спартак» должен был проводить каждый матч как финал, но не смог это сделать. Во многих матчах я не мог узнать команду. В первых таймах мы часто пропускали странные голы, иногда за короткий отрезок времени пропускали даже дважды, а после перерыва показывали топ-футбол. В какой-то степени это необъяснимо. Если бы мы имели дело с одним топ-матчем и одним провальным, можно было бы говорить о серьёзных проблемах, но здесь совершенно другая история», — приводит слова Станковича Sports.ru.

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Для чёрно-зелёных этот титул является первым в истории. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Спартак» стал четвёртым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.