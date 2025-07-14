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Мостовой: победы «ПСЖ» должны были когда-то закончиться — «Челси» молодцы

Мостовой: победы «ПСЖ» должны были когда-то закончиться — «Челси» молодцы
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Бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой высказался о финале клубного чемпионата мира, в котором «Челси» победил «ПСЖ» со счётом 3:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

«С точки зрения счёта результат финала КЧМ неожиданный. Перед матчем я думал, что «Челси» не проиграет в основное время, потому что не понимал, как «ПСЖ» всех обыгрывает. Сезон уже давно закончился, а они всё побеждают — «Реал» вынесли, «Баварию» прошли, не может быть такого. Игрой «Челси» в полуфинале я был приятно удивлён, команда собрана хорошая, много новых сильных футболистов. Понятно, что фаворитом был «ПСЖ», но когда-то это должно было закончиться, не может же всё время команда побеждать. К сожалению, для них это закончилось в финале. А «Челси» молодцы. Я ещё удивился, что на них был высокий коэффициент у букмекеров.

У «Челси» есть потенциал и в Лиге чемпионов. На КЧМ они хорошо выглядели, Палмер уже давно звезда, другие ребята», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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