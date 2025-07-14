Никита Хайкин ответил на вопрос о возможном выступлении за сборную Норвегии

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин, получающий гражданство Норвегии, ответил на вопрос о возможном выступлении за национальную команду этой страны.

— Моим приоритетом было стать гражданином Норвегии, чтобы после завершения карьеры жить здесь свободно. Всё остальное – на втором плане. Это честный ответ. Сейчас мне больше нечего сказать, потому что я не норвежец.

Я общался с тренером вратарей сборной России, которым восхищаюсь и которого уважаю. Он всегда меня поддерживал и следил за мной. Мы поддерживаем связь, у нас общее понимание того, что происходит и что лучше для меня сейчас.

– Но представьте: вы стали гражданином Норвегии, а команда прошла отбор на чемпионат мира в США следующим летом, и главный тренер звонит и спрашивает, не хотите ли вы присоединиться. Что вы тогда скажете?

– Пожалуй, я пока воздержусь от комментариев по этому вопросу. Многие задают мне подобные вопросы, но я не думаю, что это пока требует решения.

– Ты хочешь дождаться того дня, когда это станет реальностью?

– Да, я думаю, это правильно. Всё остальное – просто мечты или жизнь в будущем, вместо того, чтобы жить настоящим. Главная причина, как ни крути, в том, что я просто не знаю, — приводит слова Хайкина VG.

Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года. За это время голкипер провёл за норвежский клуб 217 матчей. Ранее Хайкин вызывался в сборную, однако так и не сыграл ни одного матча.