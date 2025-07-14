В «Реале Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья Захаряна после болезни

В пресс-службе «Реала Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна после болезни.

«Арсена уже не беспокоит мышечная боль, но на прошлой неделе у него был вирус. Он будет работать индивидуально пока не восстановится на все сто процентов», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» корреспонденту «Чемпионата».

Большую часть минувшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Россиянин принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.