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В «Реале Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья Захаряна после болезни

В «Реале Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья Захаряна после болезни
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В пресс-службе «Реала Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна после болезни.

«Арсена уже не беспокоит мышечная боль, но на прошлой неделе у него был вирус. Он будет работать индивидуально пока не восстановится на все сто процентов», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» корреспонденту «Чемпионата».

Большую часть минувшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Россиянин принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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