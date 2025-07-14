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Флетчер стал тренером молодёжной команды «МЮ». Экс-игрок является воспитанником клуба

Флетчер стал тренером молодёжной команды «МЮ». Экс-игрок является воспитанником клуба
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер возглавил команду манкунианцев до 18 лет. Экс-футболист работает в клубе с 2021 года. Спортивный директор «красных» Джейсон Уилкокс считает, что шотландец сможет многому научить игроков академии.

«Мы рады, что Даррен возглавит нашу команду до 18 лет. Он точно знает, что нужно для успешного выпускника академии, и в последние годы сыграл ключевую роль в формировании карьерного пути многих наших молодых игроков.

Прекрасные отношения Даррена со всем коллективом только укрепят прочную связь между академией и основной командой, что ещё больше расширит наши возможности по подготовке игроков мирового класса, готовых к успеху в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Уилкокса официальный сайт «Ман Юнайтед».

Флетчер находился в системе клуба из Манчестера в качестве игрока с 1995 по 2015 год.

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