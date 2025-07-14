Созин: РФС надо бояться не CAS, а чтобы люди под следствием не наговорили лишнего

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о работе руководства РФС в контексте последних скандалов в российском футболе.

«Любому руководителю будет легко с налаженной структурой: когда всё работает как часы, а начальник, выстроивший эти процессы, просто не мешает и спокойно контролирует. Но истинный профессионализм руководителя виден не только в налаживании процессов, но и при больших катаклизмах. В нашем футболе в этом году повалилось всё: начиная от «Химок» и стыков во Второй лиге – заканчивая уголовным делом «Торпедо» и скандалом с Писарским. Это не просто большие катаклизмы, это было близко к краху. И здесь у РФС и Митрофанова, который по сути руководит процессами, всё посыпалось: с решением проблем запаздывали, а когда решали – многое противоречило логике.

Я ещё не видел, чтобы Дюков так объяснял и даже оправдывал действия своих людей. Здорово, что он поддерживает их, но раз сейчас надо публично заступаться – всё не в порядке. Ручного управления здесь не получилось, а управлять-то иногда нужно не только в хорошую погоду, но и в шторм.

Сейчас мы слышим много красивых слов про борьбу за чистоту футбола. Но в действительности речи об этом нет. Есть лишь гнойник, который вскрылся, но его точно не удалили и не обезвредили. Стараются лишь прикрыть, как будто ничего нет. Так что РФС нужно бояться не обращения от «Торпедо» в CAS, а чтобы люди, находящиеся под следствием, как Соболев, не наговорили лишнего. И не прибили наш футбол.

А ещё РФС нужно опасаться ситуации с нашей сборной. Потому что я очень сомневаюсь, что, если завтра Россию допустят к международным соревнованиям, Карпин сразу бросит «Динамо». Придётся бегать и в экстренном порядке искать нового тренера для сборной. А что-то решать экстренно там пока получается не очень», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, в текущее межсезонье «Химки» и «Черноморец» не прошли лицензирование для выступления в РПЛ. «Торпедо», чей владелец был арестован, было исключено из состава участников высшей лиги. А также нападающий «Сочи» Владимир Писарский был отстранён от футбольной деятельности после обвинений в ставке на матч, в котором принимал участие.