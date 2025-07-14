«Барселона» объявила о трансфере Руни Барджи

Каталонская «Барселона» официально объявила о переходе шведского нападающего Руни Барджи из датского «Копенгагена». Контракт с футболистом заключён до 2029 года.

«В свои 19 лет этот правый вингер известен своей техникой, скоростью и голевой мощью — качествами, которые делают его перспективным игроком в будущем», — говорится в заявлении на официальном сайте испанского клуба.

В сезоне-2024/2025 датской Суперлиги 19-летний Руни Барджи провёл пять матчей. Также на его счету одна игра в Кубке Дании. Результативными действиями футболист не отметился. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 7,5 млн.