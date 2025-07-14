Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава судейского комитета РФС ответил, какие судьи не будут работать на матчах РПЛ

Глава судейского комитета РФС ответил, какие судьи не будут работать на матчах РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза Павел Каманцев назвал имена арбитров, которые не получат назначений на матчи РПЛ нового сезона.

— Кого из известных арбитров мы не увидим в новом сезоне?
— Амелина, Любимова, есть ещё ряд судей.

— Ранее было принято решение публиковать рейтинг лучших судей. Он готов?
— На сборе судей РПЛ состоится награждение, и медиаслужба РФС обо всём сообщит, — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Для чёрно-зелёных этот титул является первым в истории. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.

Материалы по теме
Глава судейского комитета РФС рассказал, что в новом сезоне будет большая ротация арбитров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android