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Глава судейского комитета РФС ответил, какие судьи не будут работать на матчах РПЛ

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза Павел Каманцев назвал имена арбитров, которые не получат назначений на матчи РПЛ нового сезона.

— Кого из известных арбитров мы не увидим в новом сезоне?

— Амелина, Любимова, есть ещё ряд судей.

— Ранее было принято решение публиковать рейтинг лучших судей. Он готов?

— На сборе судей РПЛ состоится награждение, и медиаслужба РФС обо всём сообщит, — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Для чёрно-зелёных этот титул является первым в истории. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.