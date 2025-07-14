Андре Онана останется основным вратарём «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана останется главным голкипером в английском клубе. Об этом сообщает издание iNews. Руководство манкунианцев считает, что есть более нуждающиеся в усилении позиции, поэтому не будет тратить на покупку нового голкипера большие средства.

При этом «МЮ» продолжает рассматривать кандидатуру вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса.

Напомним, ранее камерунец получил травму подколенного сухожилия. В прошедшем сезоне Онана принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.