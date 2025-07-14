Круговой заявил, что бывший диетолог Роналду запрещает игрокам ЦСКА есть говядину

Защитник московского ЦСКА и сборной России Данил Круговой рассказал, что бывший диетолог нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду Хосе Блеса запрещает футболистам армейцев есть говядину. Блеса приступил к работе в ЦСКА после назначения Фабио Челестини на пост главного тренера команды.

«Работа с бывшим диетологом Роналду — что-то новое. Пока очень сложно. Он всё запрещает, мясо запрещает. Именно говядину. Готов убрать её вообще сейчас. Не знаю, что будет дальше. Но, наверное, станем сильнее и лучше. Круто работать с таким специалистом», — приводит слова Кругового ТАСС.

Прошлый сезон ЦСКА завершил на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и выиграл Кубок страны. В начале лета команду покинул Марко Николич, на посту главного тренера его заменил Челестини. Под руководством швейцарца армейцы выиграли Суперкубок России, победив в финальном матче «Краснодар» (1:0).