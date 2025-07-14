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«Без комментариев». Станкович — о том, является ли для него проблемой судейство в РПЛ

«Без комментариев». Станкович — о том, является ли для него проблемой судейство в РПЛ
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович отказался отвечать на вопрос, является ли для него проблемой судейство в российском футболе. Также сербский специалист отметил, что никогда не будет «статуей на скамейке». Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом.

– В прошлом сезоне вы получили шесть жёлтых карточек в РПЛ, пять и одну красную – в Кубке России. Судейство в России – проблема для вас?
– Без комментариев.

– Тем не менее: вы один из самых эмоциональных тренеров лиги. Это вам мешает?
– Бывает, и я могу это признать после матча. Но это то, как я проживаю игру, в такие моменты я абсолютно искренен. Я не умею по-другому. Я никогда не буду статуей на скамейке, — приводит слова Станковича Sports.ru.

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Для чёрно-зелёных этот титул является первым в истории. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Спартак» стал четвёртым. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.

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