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Михаил Щетинин ушёл из «Локомотива»

Михаил Щетинин ушёл из «Локомотива»
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Полузащитник Михаил Щетинин перешёл из «Локомотива» в дзержинский «Арсенал». Об этом московский клуб объявил на своём официальном сайте. Соглашение с клубом из Беларуси содержит опцию обратного выкупа.

Щетинин — воспитанник академии «Локомотива». За основной состав железнодорожников полузащитник успел сыграть в восьми матчах. Прошлый сезон футболист провёл в аренде в воронежском «Факеле», приняв участие в 19 играх РПЛ и Кубка страны, в которых не отметился результативными действиями.

Кроме этого, экс-игрок «Локо» является игроком и капитаном молодёжной сборной России, за которую провёл пять матчей.

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