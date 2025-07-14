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«Спартак» согласовал с Кристофером Мартинсом новый контракт до 2028 года

«Спартак» согласовал с Кристофером Мартинсом новый контракт до 2028 года
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Московский «Спартак» согласовал новый контракт с полузащитником команды Кристофером Мартинсом, сообщает телеграм-канал Sport Baza. Соглашение будет рассчитано до лета 2028 года. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Мартинс начал выступать за «Спартак» с января 2022 года. В завершившемся сезоне полузащитник провёл 33 матча во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Мартинса со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2026 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего люксембургского полузащитника в € 6 млн.

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