«Спартак» согласовал с Кристофером Мартинсом новый контракт до 2028 года

Московский «Спартак» согласовал новый контракт с полузащитником команды Кристофером Мартинсом, сообщает телеграм-канал Sport Baza. Соглашение будет рассчитано до лета 2028 года. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Мартинс начал выступать за «Спартак» с января 2022 года. В завершившемся сезоне полузащитник провёл 33 матча во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Мартинса со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2026 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего люксембургского полузащитника в € 6 млн.