Иван Сергеев рассказал об адаптации после перехода в «Динамо»

Новичок московского «Динамо» Иван Сергеев, ранее выступавший за «Зенит» и «Крылья Советов», рассказал о своей адаптации в стане бело-голубых.

— Как ты себя чувствуешь после перехода в «Динамо»?

— Всё отлично. Адаптировался. Классная команда и коллектив. Потихоньку втягиваюсь и набираю форму. Была заключительная игра сборов, так что готовимся к «Балтике». Эта неделя подготовительная, — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В сезоне-2024/2025 Сергеев принял участие в 30 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах и отметился девятью голами и тремя результативными передачами.