Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Сергеев рассказал об адаптации после перехода в «Динамо»

Иван Сергеев рассказал об адаптации после перехода в «Динамо»
Комментарии

Новичок московского «Динамо» Иван Сергеев, ранее выступавший за «Зенит» и «Крылья Советов», рассказал о своей адаптации в стане бело-голубых.

— Как ты себя чувствуешь после перехода в «Динамо»?
— Всё отлично. Адаптировался. Классная команда и коллектив. Потихоньку втягиваюсь и набираю форму. Была заключительная игра сборов, так что готовимся к «Балтике». Эта неделя подготовительная, — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В сезоне-2024/2025 Сергеев принял участие в 30 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах и отметился девятью голами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
Эксклюзив
Экс-игрок «Крыльев» Сергеев рассказал, как попрощался с одноклубниками
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android