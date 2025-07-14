«Большинство добрых дел Даниэль оставил в тени». «Урал» объявил об уходе Мишкича из клуба

Екатеринбургский «Урал» объявил об уходе хорватского полузащитника Даниэля Мишкича в связи с истечением контракта.

«Пять лет он искренне и по полной выкладывался в матчах за «Урал». Екатеринбург стал для него и для его семьи вторым домом, где теперь у них есть много друзей. Большинство своих добрых дел Даниэль оставил в тени. Например, ребята из детского дома могли прийти на день рождения его сына. Благотворительность была для него очень важна.

Невозможно переоценить и вклад, который внёс Мишкич в команду. Он быстро стал одним из лидеров коллектива на поле и в раздевалке, много раз был капитаном «Урала». На счету полузащитника в футболке нашего клуба 142 матча и 11 голов.

Спасибо, дорогой Даниэль, за доброе и внимательное отношение к каждому сотруднику клуба, к болельщикам. Всегда будем ждать тебя на Урале! Желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.