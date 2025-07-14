«Ничего страшного». Руслан Пименов — о сокращении бюджета «Крыльев Советов» в два раза

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов отреагировал на информацию, что бюджет самарского клуба был сокращён вдвое на сезон-2024/2025. Напомним, прошлый сезон «Крылья» завершили на 10-м месте в турнирной таблице.

— Перед «Крыльями» поставлена задача занять восьмое место в предстоящем чемпионате. Насколько это реально с учётом всех сокращений бюджета и перемен в составе?

— Будет сложно. Но почему нет? Если не ставить такие хорошие амбициозные задачи, тогда мы не будем двигаться вперёд. А в том, что бюджет у нас снизился в два раза, ничего страшного нет. Мы живём в такой парадигме и стараемся просто хорошо работать в этих условиях, — приводят слова Пименова «Известия».

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Для чёрно-зелёных этот титул является первым в истории. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо». Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.