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Капитан «ПСЖ» Маркиньос: поражение от «Челси» пойдёт нам на пользу

Капитан «ПСЖ» Маркиньос: поражение от «Челси» пойдёт нам на пользу
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Защитник и капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос высказался о поражении от лондонского «Челси» в финальном матче клубного чемпионата мира — 2025. Англичане одержали победу со счётом 3:0, забив все три гола в первой половине встречи.

«Я в «ПСЖ» уже 13 лет и никогда не переживал такого невероятного сезона. Мы все разочарованы тем, что потеряли этот титул. Но в наших головах есть невероятное чувство, которое мы не можем забыть. Даже если мы не выиграли, это ничего не отменяет от нашего невероятного сезона. Мы очень хотели привезти этот титул домой. Сегодня нам это не удалось, что не может не огорчать, но это поражение пойдёт нам на пользу, и мы извлечём из него уроки, чтобы в следующем сезоне добиться ещё большего», — приводит слова Маркиньоса Le Parisien.

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