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Пиняев — лучший молодой футболист Восточной Европы. Кисляк и Педро — в десятке от CIES

Пиняев — лучший молодой футболист Восточной Европы. Кисляк и Педро — в десятке от CIES
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Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг лучших футболистов Восточной Европы до 21 года.

Список возглавил форвард «Локомотива» Сергей Пиняев с индексом 81,2. В топ-10 также вошли два игрока, которые выступают в Российской Премьер-Лиге. Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк расположился на третьей строчке рейтинга (79,6). Бразильский нападающий «Зенита» Педро (75,9) занял седьмое место.

В минувшем сезоне 20-летний Пиняев провёл 38 матчей во всех турнирах за клуб, отметившись 11 голами и восемью результативными передачами. 19-летний Матвей Кисляк принял участие в 33 встречах, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу. На счету Педро пять голов и три результативные передачи в 37 играх.

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