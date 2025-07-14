Лука Модрич обратился к болельщикам «Милана» после прибытия в Италию

39-летний хорватский полузащитник Лука Модрич обратился к болельщикам «Милана» после прилёта в Италию для подписания контракта с клубом. Ранее футболист покинул мадридский «Реал» по истечении контракта и стал свободным агентом.

«Всем привет! Я только что приземлился в Милане. Очень счастлив быть здесь и начать новый этап своей карьеры. Всех обнимаю!» — сказал Модрич в видео в соцсетях клуба.

Ранее СМИ сообщали, что 39-летний футболист заключит трудовое соглашение с «россонери» сроком до 2026 года с возможностью продления на сезон, а заработная плата Модрича в «Милане» может составить € 3-3,5 млн.