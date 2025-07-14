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Луис Энрике отреагировал на заявление, что он является главной звездой РПЛ

Луис Энрике отреагировал на заявление, что он является главной звездой РПЛ
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Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике ответил на заявление, что его считают главной звездой Российской Премьер-Лиги. Энрике перешёл в санкт-петербургский клуб в январе. Во второй половине прошлого сезона он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

— Большинство экспертов считает вас главной звездой РПЛ. Согласны с ними?
— Честно говоря, не знал, что обо мне так говорят. Не буду называть себя лучшим — это нескромно. В России огромное количество одарённых, талантливых футболистов. Я знаю, на что способен, понимаю, в чём силён, и хочу помочь «Зениту» выигрывать трофеи. После успешной карьеры в «Ботафого», после всех тех титулов, которые мы взяли, хочется проявить себя и в России, — приводит слова Энрике «Российская газета».

Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Краснодар». «Зенит» занял второе место в турнирной таблице РПЛ.

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