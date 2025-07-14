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В РФС считают, что нет препятствий для проведения матча Россия — Иран

В РФС считают, что нет препятствий для проведения матча Россия — Иран
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, пройдёт ли матч между Россией и Ираном. До этого товарищеская игра сборных была запланирована на 6 октября 2025 года в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

«Матч между сборными России и Ирана возможен осенью, препятствий для его проведения сейчас нет», — приводит слова руководителя Российского футбольного союза ТАСС.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявлял, что Федерация футбола Ирана вышла на связь, поэтому игра между национальными командами должна состояться. До этого появлялась информация о возможном срыве встречи из-за событий на Ближнем Востоке.

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