Экс-игрок «Торпедо» Сергеев высказался об исключении клуба из РПЛ

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев, ранее выступавший за «Крылья Советов» и «Торпедо», рассказал о своём отношении к исключению московского клуба из Российской Премьер-Лиги.

— Что скажешь о ситуации с «Торпедо»?

— Не слежу за этой историей, не особо читаю информацию.

— Но сам факт?

— «Торпедо» — клуб с историей. Жалко, что так случилось, — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Российский форвард выступал за чёрно-белых с 2018 по 2020 год.

Напомним, «Торпедо» не будет принимать участия в РПЛ в сезоне-2025/2026 из-за обвинений руководства команды во взяточничестве и организации договорных матчей.