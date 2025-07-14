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Хайкин рассказал, как знакомство с Доннаруммой помогло ему обрести уверенность в игре

Хайкин рассказал, как знакомство с Доннаруммой помогло ему обрести уверенность в игре
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Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин рассказал, как знакомство с вратарём «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой, на тот момент выступавшим в «Милане», помогло ему обрести уверенность.

«Я помню, как мы познакомились с Джанлуиджи Доннаруммой, когда он был вратарём «Милана». Встречая таких хороших футболистов, понимаешь, что на самом деле они всего лишь люди с двумя руками и двумя ногами. Для меня эта встреча стала огромным стимулом к появлению уверенности, потому что я понял: если такой вратарь, как Доннарумма, может ошибаться, то почему я не могу?» — приводит слова Хайкина VG.

Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года. За это время голкипер провёл за норвежский клуб 217 матчей. Ранее Хайкин вызывался в сборную, однако так и не сыграл ни одного матча.

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