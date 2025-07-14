Стало известно, когда суд рассмотрит дело о банкротстве «Химок» из-за долга в 448 млн

Арбитражный суд Московской области назначил на 27 августа рассмотрение заявления налоговой инспекции, требующей признать банкротом футбольный клуб «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере 448 млн рублей. Об этом говорится в документах, которые были опубликованы на официальном сайте Арбитражного суда Московской области.

Ранее «Химки» не получили лицензию для участия в Российской Премьер-Лиги и были исключены из списка участников высшего российского дивизиона. Вместо подмосковной команды в РПЛ сезона-2025/2026 сыграет «Пари НН». Напомним, нижегородцы уступили в стыковых матчах «Сочи».

Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.