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Sofascore опубликовал символическую сборную клубного чемпионата мира — 2025

Sofascore опубликовал символическую сборную клубного чемпионата мира — 2025
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Интернет-портал Sofascore опубликовал символическую сборную завершившегося клубного чемпионата мира — 2025. Высшую оценку получил полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер (7,88).

Фото: sofascore

Согласно данным, опубликованным на ресурсе, в символическую сборную вошли следующие футболисты:

Вратарь: Яссин Буну («Аль-Хиляль» — 7,84).

Защитники: Марк Кукурелья («Челси» — 7,45), Маркиньос («ПСЖ» — 7,23), Калиду Кулибали («Аль-Хиляль» — 7,58), Ашраф Хакими («ПСЖ» — 7,57).

Полузащитники: Витинья («ПСЖ» — 7,70), Рубен Невеш («Аль-Хиляль» — 7,68), Йозуа Киммих («Бавария» — 7,80).

Нападающие: Педру Нету («Челси» — 7,63), Джон Арьяс («Флуминенсе» — 7,67), Коул Палмер («Челси» — 7,88).

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