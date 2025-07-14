Sofascore опубликовал символическую сборную клубного чемпионата мира — 2025

Интернет-портал Sofascore опубликовал символическую сборную завершившегося клубного чемпионата мира — 2025. Высшую оценку получил полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер (7,88).
Фото: sofascore
Согласно данным, опубликованным на ресурсе, в символическую сборную вошли следующие футболисты:
Вратарь: Яссин Буну («Аль-Хиляль» — 7,84).
Защитники: Марк Кукурелья («Челси» — 7,45), Маркиньос («ПСЖ» — 7,23), Калиду Кулибали («Аль-Хиляль» — 7,58), Ашраф Хакими («ПСЖ» — 7,57).
Полузащитники: Витинья («ПСЖ» — 7,70), Рубен Невеш («Аль-Хиляль» — 7,68), Йозуа Киммих («Бавария» — 7,80).
Нападающие: Педру Нету («Челси» — 7,63), Джон Арьяс («Флуминенсе» — 7,67), Коул Палмер («Челси» — 7,88).