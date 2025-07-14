Владельцы «Бёрнли» договорились о покупке «Эспаньола»

Английская компания Velocity Sport Limited достигла соглашения о покупке контрольного пакета акций «Эспаньола». Эта компания также владеет «Бёрнли», который поднялся в АПЛ по итогам сезона-2024/2025.

«Группа RASTAR, крупнейший акционер «Эспаньола», недавно достигла соглашения с группой Velocity Sport Limited (VSL), имеющей английские корни, но также принадлежащей американским акционерам, о вхождении в состав этой холдинговой компании и участии в стратегическом альянсе, который выведет «Эспаньол» на уровень «Бёрнли», единственного клуба в этой группе на сегодняшний день.

Таким образом, и бело-голубые, и английская команда, оставаясь независимыми, станут частью этой инвестиционной группы, которая расширяет свои интересы, имея один клуб в высшем дивизионе Ла Лиги, а другой — в Премьер-лиге», — сообщает испанский клуб на своём официальном сайте.