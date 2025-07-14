«Считаю это позором». Экс-вратарь сборной Германии — об отношении «Барсы» к тер Штегену

Бывший вратарь «Байера» и сборной Германии Рене Адлер высказался о ситуации голкипера Марка-Андре тер Штегена в «Барселоне». Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер клуба Ханс-Дитер Флик сообщил футболисту, что тот не будет основным вратарём команды.

«С подписанием Жоана Гарсии из «Эспаньола», которого также считают будущим лучшим вратарём испанской сборной, «Барселона» готовится к будущему. Объективно говоря, это, пожалуй, можно понять при определённых обстоятельствах. Но лично я считаю позором, что игрок, который провёл более 400 официальных матчей, был капитаном, всегда был верен клубу и даже отказался от зарплаты в кризисные времена, больше не имеет возможности бороться за место номер один после травмы. Поскольку реальность такова, что ему дали конкурента, и мы знаем механизмы рынка, что его пытаются немного вытеснить.

Это снова показывает — и это не единичный случай в «Барселоне» в последние годы, — что с достойными игроками обращались не так, как надеялся бы сторонний наблюдатель. И вот Марк-Андре тер Штеген, который, я думаю, вообще этого не ожидал, ведь в июне он всё ещё был очень боеспособен в составе сборной, теперь оказался в ситуации, когда просто не может позволить себе не играть — в преддверии чемпионата мира, где он хочет быть первым номером. Это его большой шанс. Вот почему на него оказывают давление, и я не знаю, кто имеет преимущество, но надеюсь, что он останется и будет бороться. Хороший пример — Леон Горецка, в конце концов всё получится. Баланс и качество преобладают. Но у него просто нет времени», — приводит слова Адлера Sky Sport Germany.

33-летний вратарь выступает за каталонский клуб с лета 2014 года. За этот период он принял участие в 422 матчах во всех турнирах, в 175 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.