Экс-игрок ЦСКА Боков: команда навяжет борьбу за тройку в новом сезоне

Бывший футболист московского ЦСКА Максим Боков высказался о победе армейцев над «Краснодаром» (1:0) в матче за Суперкубок России, а также предположил, за какие места красно-синие смогут бороться в новом сезоне РПЛ.

«Игра с «Краснодаром» для ЦСКА сложилась удачно. Пошли в ход стандартные положения. Когда не получается забить с игры, приходится пользоваться стандартами. А это одно из самых сильных мест ЦСКА. Сезон только начался, так что «Краснодар» и армейцы планомерно подошли к игре. Обе команды готовы к началу чемпионата. ЦСКА точно навяжет борьбу за тройку в новом сезоне», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.