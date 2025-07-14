Экс-игрок ЦСКА Боков: команда навяжет борьбу за тройку в новом сезоне
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Бывший футболист московского ЦСКА Максим Боков высказался о победе армейцев над «Краснодаром» (1:0) в матче за Суперкубок России, а также предположил, за какие места красно-синие смогут бороться в новом сезоне РПЛ.
OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'
Удаления: Кобнан – 89' / нет
«Игра с «Краснодаром» для ЦСКА сложилась удачно. Пошли в ход стандартные положения. Когда не получается забить с игры, приходится пользоваться стандартами. А это одно из самых сильных мест ЦСКА. Сезон только начался, так что «Краснодар» и армейцы планомерно подошли к игре. Обе команды готовы к началу чемпионата. ЦСКА точно навяжет борьбу за тройку в новом сезоне», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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