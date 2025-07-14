Станкович раскрыл, что нужно сделать «Спартаку», чтобы успешно провести новый сезон

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, что нужно сделать красно-белым, чтобы следующий сезон для них сложился успешнее предыдущего. Напомним, «Спартак» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025.

– Главное, что нужно сделать «Спартаку», чтобы следующий сезон был успешнее?

– Два-три момента… Два-три новых игрока… Нам нужно прогрессировать во всём: и на поле, и в раздевалке. Только так мы сможем добиться целей, которые стоят перед «Спартаком», — приводит слова Станковича Sports.ru.

В прошлом сезоне Российскую Премьер-Лигу выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Pari Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», однако позднее оренбуржцы заменили в РПЛ «Торпедо».

Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.