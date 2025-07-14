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«Бетис» — мой дом и всегда им будет». Полузащитник «Реала» Себальос — о возможном переходе

«Бетис» — мой дом и всегда им будет». Полузащитник «Реала» Себальос — о возможном переходе
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Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос ответил на вопрос о своём возможном трансфере в «Бетис». Ранее появлялась информация о готовности клуба из столицы Испании продать футболиста. Игрок отметил, что считают севильскую команду своим домом.

«Мы поговорим о будущем после этой недели. Пока никаких встреч не было. «Бетис» — мой дом и всегда им будет. Надеюсь, что двери всегда будут для меня открыты», — приводит слова Себальоса AS.

Себальос находился в системе зелёно-белых с 2011 по 2017 год, успев сыграть за основную команду 105 матчей во всех турнирах и забить семь голов. В минувшем сезоне 28-летний испанец выходил на поле за «Реал» 44 раза и отдал одну результативную передачу.

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